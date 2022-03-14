اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الشباب على إستاد الأمير فهد بن فيصل في ختام منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بثنائية نظيفة.

وحافظ العميد على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ24، فيما تقدم الهلال إلى المركز الثاني، مستغلًّا تعثر الشباب والنصر، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يقترب من حصد اللقب:

ويملك العميد 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني، ويملك مباراتين مؤجلتين، ليصبح الاتحاد في حاجة لـ14 نقطة خلال الـ6 مباريات المتبقية، لحصد اللقب رسميًا.

وفي حالة جمع العميد لـ14 نقطة سيصل رصيده إلى 71 نقطة، وهو العدد الذي لا يمكن لأي منافس الوصول إليه، حيث إنه الهلال يتبقى له 8 مباريات، وفي حالة الفوز فيهم جميعًا سيصبح رصيده 70 نقطة.

كما أن هناك مباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الهلال، وقد تكون نتيجتها فاصلة في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.