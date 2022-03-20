أبدى الناقد الرياضي محمد الأحمري استغرابه من جدولة المباريات المتبقية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة المسابقات ضغطت الهلال:

وقال: “لجنة المسابقات ضغطت الهلال بشكل كبير بجدولة مبارياته السبع في شهر واحد بسبب ضغط المشاركات لديه ولدى لاعبيه سواء على مستوى النادي أو المنتخب، وكان بإمكانها جدولتها بعد نهاية النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا”.

وواصل الأحمري تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “لجنة المسابقات بجدولتها الحالية لمباريات الهلال كأنها تنتظر سقوطه في أي مباراة قبل مواجهة الاتحاد”.

وأضاف: “الهلال أعاد للمنافسة رونقها، فلو تعثر قبل التوقف لكان شغف انتظار الجولات الخمس المتبقية مفقودًا بمطاردته للاتحاد المتصدر، وأتمنى أن تكون لجنة المسابقات قد وعت ذلك”.

التأهل الآسيوي يساعد الزعيم على التألق:

وتابع: “إدارة الزعيم وفقت في تعزيز صفوف الفريق لمواجهة ضغط المباريات القادم، والأزرق إن استطاع تجاوز دور المجموعات في الآسيوية، سيدخل ما تبقى له من جولات الدوري بأريحية وتركيز عالٍ جدًّا”.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت موعد الجولات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومؤجلات الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).