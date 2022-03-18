يسعى المهاجم السوري عمر السومة لمواصلة تألقه في مباريات الهلال ضد الأهلي، وقيادة الراقي لحصد ثلاث نقاط هامة؛ للابتعاد عن المراكز المتأخرة.

🇸🇾 يعتبر عمر السومة @omaralsomah الهدّاف التاريخي في مواجهات #الهلال_الأهلي بدوري المحترفين، واللاعب الوحيد الذي سجّل "هاتريك" 👏⚽️.#أرقام_SPL pic.twitter.com/Rw0jFz2VgK — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 18, 2022

السومة يتصدر قائمة الهدافين

ويلعب الهلال ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد عمر السومة هو الهداف التاريخي لمواجهات الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 أهداف، كما أنه اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل هاتريك بالكلاسيكو.

واستعاد عمر السومة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجح في تسجيل ثنائية ضد الطائي بالجولة الماضية، ليقود الراقي لاستعادة نغمة الانتصارات، ما يُحفز لمواصلة التألق خلال الكلاسيكو اليوم.

هدافو مواجهات الهلال ضد الأهلي

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري المركز الثاني في قائمة هدافي الكلاسيكو بدوري المحترفين برصيد 6 أهداف، ثم زميله السابق السويدي كريستيان ويلهامسون، حيث أحرز 4 أهداف.

ويتواجد نجم الراقي السابق، عماد الحوسني في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف ايضًا.