انتهت بالأمس مجريات بطولة غرب آسيا 2022 المقامة لرياضة فيفا الإلكترونية وقد أقيمت البطولة في دولة الكويت الشقيقة ومثل المنتخب السعودي أربعة لاعبين وهم: مشعل الحبيشي ومساعد الدوسري وياسر الحارثي ومحمد العرفج والمدرب الفرنسي إنزو.

الأخضر الإلكتروني تفوق على 3 منتخبات

وقد شارك في البطولة أربعة منتخبات وهم: السعودية، الامارات، قطر، لبنان. وحصد منتخبنا الوطني البطولة بسجل خالٍ من الخسائر، فقد سجل أربعة انتصارات وتعادلين. هذه هي النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا وحق منتخبنا الوطني بطولتين من أصل ثلاث وحقق المنتخب الكويتي الشقيق بطولة واحدة.

وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي بن مشاري الفوزان: سعيدون برؤية مثل هؤلاء الأبطال وهم يرفعون راية المملكة في محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.

وأضاف: هؤلاء الأبطال مثال مشرف لجودة لاعبي الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة، وهم خير برهان بأن المملكة ولّادة للأبطال والمواهب.

الجدير بالذكر أن البطولة أتت بعد نهاية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني والمقامة لرياضة فيفا الإلكترونية والتي شارك بها الأندية الحكومية وتوج بلقبها نادي الاتحاد السعودي بممثله مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة فيفا الإلكترونية.

بدء التصفيات المفتوحة لـ الدوري السعودي

كما أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن بدء التصفيات المفتوحة للدوري السعودي الإلكتروني قمة المنافسة السعودية والذي يقام لخمس رياضات إلكترونية بنسختين في العام ويتقابل بطلي النسختين في نهاية كل عام في دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني ليحدد بطل العام في كل رياضة إلكترونية.