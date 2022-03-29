انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد أستراليا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفوز الأخضر بهدف دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بشكل سريع، حيث ضغط الأخضر بقوة، وأطلق النجم سالم الدوسري تسديدة قوية عند الدقيقة الخامسة، ولكن خرجت بعيدًا.

وكاد الكنغر أن يفض اشتباك التعادل السلبي، ولكن مرت الكرة بجوار القائم، وأطلق مارتين بويل تسديدة خطيرة خرجت بجانب القائم، قبل أن ينجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في هز الشباك عند الدقيقة 36، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت محاولات المنتخبين أملًا في هز الشباك، ومرت تسديدة نجم الأخضر، سامي النجعي فوق العارضة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أستراليا بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

الدوسري يمنح الأخضر الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب محمد كنو رأسية خطيرة، ولكنها مرت بجانب القائم، قبل أن يتألق حارس المرمى محمد العويس ويتصدى لتسديدة قوية، وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء عند الدقيقة 64.

وسدد سالم الدوسري ركلة الجزاء بنجاح، ليهز شباك الكنغر بالهدف الأول، لتشتعل الدقائق المتبقية من المباراة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وتألق البديل عبدالعزيز البيشي وأنعش الجانب الهجومي بعد مشاركته.

وأهدر فراس البريكان فرصة الهدف الثاني، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب عند الدقيقة 88، ويشارك زياد الصحفي بدلًا منه، لتنتهي مباراة السعودية ضد أستراليا بفوز الأخضر بهدف نظيف.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، فيما حلت اليابان في المركز الثاني بـ22 نقطة.