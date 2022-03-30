ظهر حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد الشناوي بشكل مميز ضد السنغال، ليكون أبرز لاعب في صفوف المنتخبين.

منتخب مصر يخسر ضد السنغال

ولعبت السنغال ضد مصر ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، وانتهى الوقتين الأصلي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب لصالح الفراعنة.

وتم لعب شوطين إضافيين، ولم ينجح أي لاعب في هز الشباك، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي ابتسمت إلى منتخب السنغال الأول لكرة القدم بنتيجة 3/1.

محمد الشناوي الأبرز في المباراة

ولعب الشناوي دورًا بارزًا في وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث اهتزت شباكه بخطأ دفاعي عند الدقيقة الثالثة، ولكنه تألق بعد ذلك وأنقذ العديد من الفرص المؤكدة، ويحرم منتخب السنغال من تسجيل أكثر من هدف.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام محمد الشناوي في مباراة مصر والسنغال، حيث أكدت أنه الأفضل، ومنحته أعلى تقييم بـ8.9 درجة.

وقام محمد الشناوي بـ9 تصديات ناجحة، 7 من داخل منطقة الجزاء، ونجح في التصدي لركلة ترجيح، وأبعد كرة بقبضة يده، وربح التحامًا، قام بـ10 تمريرات ناجحة، ولمس الكرة 46 مباراة خلال المباراة.