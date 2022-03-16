تفاعل الرياضيون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع خبر مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المستشفى، بعد إجراء فحوصات طبية.

الملك سلمان يُغادر المستشفى

وغادر الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ظهر اليوم الأربعاء، بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح، وسيخضع لراحة لعدة أيام حسب الخطة العلاجية.

سلامتك يا أبا فهد

وحرص الرياضيون على التفاعل مع هاشتاق سلامتك يا أبو فهد عبر “تويتر”، وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأدام عليه الصحة والعافية”.

وكتب حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: ” حمدًا لله على سلامتكم يا خادم الحرمين الشريفين، وأدام عليكم الصحة والعافية”، وقال حساب وزارة الرياضة: “خادم الحرمين الشريفين.. حفظكم الله ورعاكم”.

وعلق حساب نادي النصر على خبر خروج الملك سلمان من المستشفى، قائلًا: “حفظ الله والدنا خادم الحرمين الشريفين.. وأدام الله عليه الصحة والعافية”، وكتب حساب نادي التعاون: “الحمد لله على سلامة الوالد القائد”.

وقال حساب نادي الشباب: “حفظكم الله خادم الحرمين الشريفين وأدام عليكم موفور الصحة والعافية”، وكتب الحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “حفظكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية”.

وتابع حساب نادي الفتح: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأدام الله عليه الصحة والعافية”، وقال حساب دوري يلو: “حفظكم الله يا خادم الحرمين الشريفين ذخرًا للوطن وللأمتين، وأدام عليكم موفور الصحة والعافية”.

وفي السياق ذاته، نشر حساب نادي ضمك مقطع فيديو لمغادرة الملك سلمان المستشفى، وتمنى لخادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.