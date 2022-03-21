كشف نادي الفيحاء، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول، الغاني الدولي صامويل أوسو، ومدة غيابه عن الملاعب.

تفاصيل إصابة صامويل أوسو:

وأشار نادي الفيحاء في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها صامويل أوسو، أثبتت إصابته بتمزق في عضلات البطن من الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يخضع أوسو لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في العيادة الطبية بمركز الشيخ إبراهيم الموسى للتأهيل واللياقة، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان صامويل أوسو قد استدعي للمشاركة مع منتخب غانا الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالي، إلا أن الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات منعته من المشاركة.

الفيحاء يستعد لمواجهة الاتحاد:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث يطمح العميد في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، وتحقيق مفاجأة بالإطاحة بالعميد، والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.