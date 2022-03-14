كشف نادي الباطن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، يوسف الجبلي، ومدة غيابه عن الملاعب.

يوسف الجبلي يخضع لجراحة:

وكان يوسف الجبلي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الباطن ضد الفيحاء بالجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الفريق البرتقالي في الوقت القاتل بهدف دون رد.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها يوسف الجبلي عن إصابته بكسر في الساق، وقطع في أربطة المفصل، وسيتم تحديد موعد العملية الجراحية في وقت لاحق، ليتأكد غيابه عن الباطن حتى نهاية الموسم الحالي.

الباطن يستعد لمواجهة الرائد:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الباطن المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.