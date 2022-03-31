يُقدم الاتحاد مستوى هجوميًا مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نسبة أهداف الاتحاد من التسديدات

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر تسجيلًا للأهداف من التسديدات، بعد مرور 25 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز 54 هدفًا، وبلغت نسبة أهدافه من التسديد 20.2%.

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

قائمة الأهداف من التسديدات في الدوري

وجاء الهلال في المركز الثاني بنسبة 18.9%، ثم الشباب برصيد 17.6%، وحل الفتح رابعًا في قائمة الأهداف المسجلة من التسديدات بـ17.6%، يليه ضمك بنسبة 16.2%، ثم التعاون بـ15.5%.

ويحتل النصر المركز السابع في القائمة بـ15%، ثم الرائد بنسبة 14.5%، يليه الباطن بـ14%، ثم النادي الأهلي بـ12.9%، الاتفاق بـ12.6%، بالتساوي مع أبها، ثم الفيصلي بـ12.4%.

وحل الطائي المركز الـ14 بنسبة وصلت إلى 11.6%، ثم الفيحاء بـ9.3%، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قائمة الأكثر تسجيلًا من التسديدات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ7.1%.