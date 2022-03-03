يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعد قليل، منافسه نادي ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل سلبي لـ الاتحاد أمام ضمك

ويخشى العميد من مفاجآت ضمك، حيث يحمل سجلًا سلبيًا في تاريخ مواجهات الفريقين بـ دوري المحترفين.

وسبق لـ فارس الجنوب أن فاز على العميد في مباراتين، مقابل فوز وحيد لنمور جدة وكان التعادل حاضرًا مرتين في 5 مواجهات بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما بـ دوري المحترفين.

ولم يتمكن فارس الجنوب من تسجيل إلا هدفًا في آخر 6 مباريات أمام أندية جدة.

ماذا يريد ضمك من مباراة اليوم ؟

كما يرغب ضمك في الفوز على الاتحاد ليحقق ثالث فوز له على التوالي في دوري المحترفين بالموسم الحالي، وليحقق الأمر للمرة الأولى له في مسيرته بالبطولة.