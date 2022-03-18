أصدر نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بيانًا رسميًا، قبل قليل، يعتذر من خلاله للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.

إدارة الاتحاد تعتذر في بيان رسمي

وجاء اعتذار النادي ردًا على بيان اتحاد كرة القدم الذي طالب بضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية وعدم التشكيك فيها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت نادي الاتحاد في بيانه اليوم، إلى أن مجلس الإدارة يؤكد احترامه الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديدًا لجنة الانضباط والأخلاق، مضيفًا: “لم نشكك إطلاقًا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقًا لمنطوقها الصادر”.

وأضاف: “رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا ومازالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها اتحاد كرة القدم وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق”.

الانضباط تغضب العميد

وكان الاتحاد قد أصدر بيانًا يؤكد من خلاله احترام قرار اللجان القضائية الرياضية في اتحاد الكرة، إلا أن لجنة الانضباط تواصل إصدار عقوبات متتالية على العميد بشكل “استفزازي”، وذلك بسبب إيقاف المدير التنفيذي حامد البلوي لـ4 مباريات.