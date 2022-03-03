حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا مهمًا على ضمك بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد وضمك

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فهد المولد في الدقيقة الـ75، ثم أضاف اللاعب عبدالرحمن العبود الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الـ79.

وقلص اللاعب الأرجنتيني زيلايا الفارق لـ ضمك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

العميد يواصل تعزيزه للصدارة

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 54 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك عند 36 نقطة في المركز الخامس.