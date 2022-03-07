يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، في مواصلة نتائجه المميزة، وتحقيق الفوز على الهلال.

الاتحاد يُعاني:

ويُعاني العميد من تراجع النتائج أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، حيث اكتفى بفوز وحيد آخر 9 مواجهات، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 لقاءات.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه يفقد أكثر من لاعب مميز سواء للإصابة أو الإيقاف في مباراة الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كلاسيكو الغد:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو الغد، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، ولكنه خاض 20 لقاء.