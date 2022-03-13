انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العميد بهدف دون رد.

بداية سريعة:

وبدأت مباراة الشباب ضد الاتحاد المقامة على إستاد الأمير فهد بن فيصل في الرياض بشكل سريع، وطالب لاعبو الليوث بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد برونو هنريكي، إلا أن الحكم لم يحتسب شيء.

وكاد هارون كمارا أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22 بعد انفراده بالمرمى، إلا أن تسديدته خرجت بعيدًا، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف، وسط تألق شديد من لاعبي الدفاع.

الاتحاد يهز الشباك:

ونجح عبدالعزيز البيشي في هز الشباك عند الدقيقة 45 برأسية رائعة، ليشعل أحداث اللقاء في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الاتحاد بتقدم العميد بهدف نظيف.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يتصدر العميد الترتيب بـ54 نقطة.