خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراة ودية ضد شباب النادي، اليوم الاثنين، وتمكنت كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون من الفوز بهدفين نظيفين.

الاتفاق يستعد لاستئناف المسابقات:

وانتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب رديف النادي بالتعادل السلبي، فيما سجل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الشوط الثاني، ماجد النجراني والألماني أمين يونس.

وشهدت المباراة الودية مشاركة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري أيوب عبد اللاوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفتح.

وتأتي المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي للمرحلة الأولى من تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

فارس الدهناء في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 9 مرات، وخسر 10 مواجهات.