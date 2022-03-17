غاب المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي عن قائمة فارس الدهناء، لمباراة الاتفاق وضمك المقرر انطلاقها، بعد قليل.

الإصابة تبعد يوسف نياكاتي

وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نياكاتي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ويحتاج إلى علاج وتأهيل لعدة أسابيع.

وجاء تشكيل فارس الدهناء لمباراة الاتفاق وضمك، كالتالي؛ رايس مبولحي، سعيد المولد، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيف، إبراهيم منحشي، فيليب كيش، علي هزازي، أمين يونس، عبدالله السالم، محمد الكويكبي ونعيم سليتي.

مباراة الاتفاق وضمك اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.