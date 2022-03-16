أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن عقوباتها ضد الأندية بسبب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان أبرزها حرمان الشباب من جماهيره في لقاء.

الانضباط تعاقب الاتحاد:

وقررت لجنة الانضباط إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد خسارة فريقه ضد الهلال.

وأثبتت اللجنة على البلوي مخالفته لائحة الانضباط والأخلاق، واعتبرت تصريحاته إساءة تجاه حكم المباراة، والاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته، ولجانه القضائية وإخلاله بواجب السرية وفقًا للائحة.

وألزمت لجنة الانضباط، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال بعد دخوله غرفة تبديل الملابس وهو غير مسجل في قائمة الفريق لمباراة الهلال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد لعب ضد الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر العميد بهدفين مقابل هدف.

حرمان الشباب من الجمهور في لقاء:

كما ألزمت اللجنة، الشباب بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لقيام جمهوره برمي علبة مياه على حكم لقاء الاتحاد.

إيقاف مدرب النصر:

وغرمت اللجنة مدرب فريق النصر الأرجنتيني ميغيل روسو، 20 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية خلال مواجهة الاتفاق، ومواطنه أمليانو دياز مساعد مدرب الهلال بالعقوبة ذاتها للسبب نفسه.