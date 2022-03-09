واصل البايرن تألقه ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليواصل تحقيق أرقام مميزة في البطولة القارية.

بايرن ميونيخ يتجاوز سالزبورج بسباعية

ولعب بايرن ميونيخ ضد ريد بول سالزبورج النمساوي بالأمس على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز البايرن بنتيجة 7/1.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورج قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل العملاق البافاري إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8/2 بمجموع المباراتين.

البايرن يتألق في دوري الأبطال

وحقق البايرن الفوز بسبعة أهداف أو أكثر للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ضعف ما حققه أي فريق آخر في المسابقة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن تأهل البايرن إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ20 في تاريخه، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر على الإطلاق في المسابقة القارية.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أقرب الفرق من الرقم القياسي لنادي بايرن ميونيخ، حيث تأهل 18 مرة إلى ربع النهائي.