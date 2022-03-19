انتهى الشوط الأول من مباراة التعاون وأبها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د17' الهدف الأول لـ التعاون عن طريق مصطفى فتحي أبها 0 × 1 التعاون #أبها_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/j8Z9IS3E50 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 19, 2022

وكان اللاعب المصري مصطفى فتحي افتتح التسجيل لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ17 بعد خطأ من حارس مرمى أبها.

وبعد ذلك نجح التونسي سعد بقير في إحراز هدف التعادل للفريق الأبهاوي في الدقيقة الـ42 قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق.