انتهت، منذ قليل، الأشواط الإضافية في مباراة التعاون والجيش السوري، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالتعادل الإيجابي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

تعادل سلبي:

وانطلقت مباراة التعاون والجيش السوري المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، أملًا في هز الشباك سريعًا، وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وأنقذ حارس المرمى عبداللطيف النعسان فرصة خطيرة من رأسية النجم عون البيشي، قبل أن يطلق ألفارو ميدران تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لفريق الجيش السوري.

واستمر سكري القصيم في الضغط، وأطلق مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا تسديدة قوية، ولكن تألق النعسان وأنقذ شباكه، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون والجيش السوري بالتعادل بدون أهداف.

التعاون والجيش السوري:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط سكري القصيم ومرت رأسية هزاع الهزاع بجوار القائم، وتصدى عبداللطيف النعسان لفرصة خطيرة من سميحان النابت، قبل أن يسجل الجيش الهدف الأول عند الدقيقة 70 عن طريق محمد الواكد.

وانتفض سكري القصيم بعد الهدف، وتمكن سميحان النابت من تسجيل التعادل من تسديدة قوية عند الدقيقة 81، لتستمر محاولات الفريقين وينتهي الشوط الثاني من مباراة التعاون والجيش السوري بالتعادل، لتمتد إلى الأشواط الإضافية.

واستمر ضغط سكري القصيم مع بداية الشوط الأول الإضافي، وأنقذ القائم فريق الجيش السوري من فرصة الهدف الثاني، وسط محاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى، لتنتهي الأشواط الإضافية في مباراة التعاون والجيش السوري بالتعادل، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.