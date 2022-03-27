ودع نادي التعاون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، البرتغالي جوزيه جوميز، مساء اليوم الأحد، في احتفالية لتكريمه.

جوزيه جوميز يودع نادي التعاون:

وكان التعاون قد أعلن، الأسبوع الماضي عن رحيل جوزيه جوميز بالتراضي بين الطرفين، وتم تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي، بقيادة الفريق.

وأقامت إدارة نادي التعاون ممثلة بإدارة العلاقات العامة حفل تكريم وتوديع للمدير الفني السابق، البرتغالي جوزيه جوميز ولطاقمه المساعد بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.

وقدم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، سعود الرشودي الشكر والتقدير للمدرب جوميز ولطاقمه المساعد على جهودهم طوال الفترة السابقة، وتمنى لهم التوفيق خلال مسيرتهم القادمة، كما تم تقديم الدروع التذكارية للمدرب ولطاقهم المساعد.

التعاون هذا الموسم:

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز آخر 5 جولات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة.