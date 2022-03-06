أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عن التنظيمات الإعلامية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

الحضور الجماهيري 100%:

وأعلنت وزارة الرياضة أن الملاعب والصالات الرياضية ستكون متاحة أمام الجماهير بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك بناءً على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تحضر الجماهير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للملعب بداية من الجولة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رابطة دوري المحترفين تكشف التنظيمات الإعلامية:

وأوضحت رابطة دوري المحترفين أن التنظيمات الإعلامية يوم المباراة ستكون كالتالي؛ استمرار العمل بالقوائم الإعلامية المقدمة من القنوات والصحف المؤسسية ووكالات الأنباء والصحف الإلكترونية.

وتشغيل المراكز الإعلامية في الملاعب، اشتراط ترشيح أسماء المصورين والمحررين لوسائل الإعلام قبل 48 ساعة من انطلاق الجولة مع تحديد منطقة التغطية للمحررين للمؤتمر الصحفي أو المكس زون يوم المباراة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين السماح لمصوري الصحف والأندية بأخذ صورة لاصطفاف اللاعبين ومن ثم التوجه إلى أماكنهم فورًا من خلف مقاعد بدلاء الفريقين، والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة داخل المنشأة.

اللقاءات بعد المباراة:

ولفتت الرابطة إلى إقامة لقاءات مع 2 لاعبين من كل نادي على أرضية الملعب مع الناقل الحصري بعد نهاية المباراة مباشرة على أن يكون البدء بلاعبي الفريق الضيف.

وسيتم إقامة المؤتمر الصحافي مع مدرب كل نادي بعد 10 دقائق مع صافرة نهاية المباراة على أن يتم البدء بمدرب الفريق الضيف في القاعة المخصصة للمؤتمر على أن يكون الحد الأدنى لإقامة المؤتمر 4 صحافيين، وفي حالة عدم اكتمال العدد يقام على أرضية الملعب للناقل الحصري.

ويتم السماح بإجراء اللقاءات مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين في منطقة المكس زون للناقل الحصري والقنوات غير الحصرية بحضور مراسل ومصور لكل قناة فقط، والسماح بإجراء اللقاءات مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين في منطقة المكس زون للصحف بحضور محرر واحد فقط لكل صحيفة.