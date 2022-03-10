أكد الإعلامي الرياضي ماجد التويجري أن حارس مرمى نادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، واصفًا إياه بالأفضل في هذا المركز بتاريخ كرة القدم السعودية.

غروهي يتفوق على الدعيع

وقال ماجد التويجري عبر برنامج “كورة”: “الهلال تفوق في جميع الخطوط في مباراته أمام الاتحاد، باستثناء حراسة المرمى، لأن البرازيلي غروهي أعظم حارس مرمى مر على تاريخ الكرة السعودية”.

وأضاف: “في نظري أرى أن غروهي في إمكانياته الفنية يتفوق على أسطورتنا محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق”، ورد الإعلامي تركي العجمة، قائلًا: “غروهي حارس عظيم ولكن الدعيع أعظم”.

ويُقدم حارس المرمى البرازيلي مستوى مميزًا، ولعب دورًا بارزًا في استعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمستواه المعهود والعودة للمنافسة بقوة، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يحل الاتحاد ضيفًا على الشباب، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فهد بن فيصل في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ54 نقطة.