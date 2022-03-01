يُعد البرازيلي مارسيلو غروهي واحدًا من أبرز حراس المرمى في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما ساهم في تألق الاتحاد وعودته للمنافسة بقوة.

غروهي يتألق مع الاتحاد

وانضم مارسيلو غروهي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، ليلعب دورًا مؤثرًا في تحسن نتائجه، بعدما كان يُعاني في المواسم الأخيرة.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام مارسيلو غروهي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 65 مباراة حتى الآن.

وقام غروهي بـ197 تصديًا، بمعدل 3.03 تصديًا في كل مبارا، وتصدى لـ116 كرة من داخل منطقة الجزاء، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 18 مرة، واستقبل 62 هدفًا، وحصل على معدل تقييم 7.01 درجة من “سوفاسكور”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.