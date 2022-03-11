تحدث بنيان الجهني، رئيس الشؤون الإعلامية في شركة بي إيه إي سيستمز، عن مشاركة الشركة في معرض الدفاع العالمي.

وقال الجهني في تصريحات إلى “المواطن“: إن مشاركة الشركة في معرض الدفاع العالمي تأتي امتدادًا لعلاقتها التي تربطها بعملائها في المملكة، مضيفًا: “نحن فخورون بكوننا أحد الداعمين للنسخة الأولى من المعرض الذي حقق نجاحًا باهرًا على كل الأصعدة”.

دعم الأهداف الوطنية:

وأكد الجهني أن منذ بداية تواجد الشركة في المملكة وضعوا على رأس اهدافهم الاستراتيجية الالتزام بدعم الأهداف الوطنية السعودية من خلال دعم القطاع الصناعي وخلق فرص عمل آمنة للمواطنين السعوديين مما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتجسيدًا لهذا الالتزام قامت الشركة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والاستثمار في عدد من الشركات المحلية بهدف تكريس وتنمية القدرات المحلية في جوانب عديدة مثل تصنيع وإصلاح وتوفير الأنظمة المتقدمة لمختلف القطاعات. حيث أثمرت تلك البرامج والاتفاقيات عن العديد من الإنجازات يأتي في مقدمتها تجميع أول طائرة تدريب نفاثة في المملكة.

إقبال كبير:

وأوضح الجهني أن جناح الشركة حظي بإقبال كبير من قبل المسؤولين والمختصين قطاع الدفاع من المملكة، حيث شاركت الشركة كراعٍ داعم للمعرض وشريك لبرنامج مواهب المستقبل، وأشار إلى أن الشركة قامت بدعم مركز القيادة والتحكم في المعرض وذلك من منطلق القدرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال التوافق العملياتي، بالإضافة إلى العديد من القدرات الحالية والمستقبلية التي تم تطويرها بهدف تزويد القادة بإمكانيات متقدمة لإدارة المعلومات والقيادة والتحكم عبر بيئة متعددة المجالات لاتخاذ قرارات سريعة في ظل المتغيرات العملياتية.

وحول ما قدمته الشركة في جناحها، قال الجهني: “عرضت الشركة القدرات المستقبلية للقتال الجوي بالإضافة إلى العديد من النماذج والتقنيات الجاري تطويرها بما في ذلك طائرة الشحن الكهربائية المسيرة T-650، والطائرة بدون طيار PHASA-35 التي تعمل على الطاقة الشمسية”.