كشفت تقارير إعلامية أن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سوف تنطلق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في شهر مايو المقبل.

الموعد المقترح لـ مباريات الجولة الـ26:

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن مباريات المرحلة الـ26 من دوري المحترفين ستبدأ في أول مايو تزامنًا مع ثاني أيام عيد الفطر، حيث ستتوقف مباريات دوري المحترفين خلال فترة شهر إبريل المقبل، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك.

وفي شهر رمضان، ستقام مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية بمشاركة 4 أندية وهم “الهلال والشباب والفيصلي والتعاون”.

ترتيب دوري المحترفين بعد مرور 25 جولة:

وبعد مرور 25 جولة، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، أبها سادسًا، الفتح سابعًا، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر التعاون في المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، أندية الباطن والاتفاق والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 25 نقطة لـ الباطن، 24 نقطة لفريق الاتفاق، الحزم في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.