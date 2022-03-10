أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمعرض الدفاع العالمي وما يعكسه من جهود كبيرة في تنفيذ رؤية المملكه 2030.

الحجرف يزور المعرض:

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، مطلعاً على أحدث التطورات التقنية التي توصل إليها العالم في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع، والتي تتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع.

وعبّر معالي الأمين العام عن إعجابه بمحتويات المعرض المتنوعة، والتي تمثل بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار لدعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة العسكرية، مما يؤكد مكانة المملكة الدولية وموقعها الريادي بهذا القطاع الهام.

فخر واعتزاز:

كما عبر عن الفخر والاعتزاز بالكفاءات السعودية القائمة على المعرض والتي تعكس قدرة أبناء مجلس التعاون وإمكانياتهم بتنظيم مثل هذه المعارض العالمية.

وشارك معاليه في الزيارة الأمين المساعد لشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد علي آل علي، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والتواصل الإستراتيجي بدر تركي عبدالمحسن الفرم.