أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي في كافة القطاعات، وخاصة قطاع تحفيز المدن ضمن القطاع البلدي، يُعد أحد توجهات رؤية المملكة 2030، حيث تواصل الوزارة طرح وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تتعلق بجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور الرؤية الثلاث “مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح”.

استثمر بالجوف:

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق ملتقى الاستثمار بالجوف 2022 “استثمر بالجوف”، الذي انطلق اليوم برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه أمانة منطقة الجوف لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي في المنطقة وعرضها على المستثمرين.

وعبر الحقيل عن سعادته للتطور والحراك الاقتصادي في المنطقة بمتابعة من أمير المنطقة، مشيدًا بمبادرة إنشاء مركز موحد لإتمام كافة إجراءات المستثمرين مع الجهات الحكومية تسهيلًا لرحلة المستثمر.

منصة لبناء العلاقات:

وأوضح أن ملتقى الاستثمار بالجوف 2022 يُعد منصة لبناء العلاقات وتشارك الأفكار واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة ورسم خارطة الفرص المستقبلية، مؤكدًا أنه تم طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية متنوعة في المنطقة تستهدف جميع فئات المستثمرين وبأنشطة متنوعة، حيث إن الملتقى من شأنه أن يخلق العديد من الشراكات واتفاقيات التفاهم التي سيتم ترجمتها على أرض الواقع إلى مشروعات تنموية تحقق الأهداف وتوفر الوظائف وتسهم في نهضة وازدهار المنطقة، حيث تساعد في اختصار الطريق وتحديد التوجهات والخيارات الاستثمارية.

بيئة تشريعية استثمارية جاذبة:

وأبان الحقيل، أن الوزارة بدأت بخلق بيئة تشريعية استثمارية جاذبة، كما قامت بتيسير الإجراءات الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” بطرح العديد من الفرص الاستثمارية بما يحقق الشفافية والعدالة في المنافسات، حيث أصبحت رحلة المستثمر ميسرة والكترونية بشكل كامل بدءًا من طرح الفرصة حتى توقيع العقد، مؤكدًا أن منظومة الاستثمار البلدي تعزز من رفع جودة الحياة في المدن والارتقاء بخدماتها.

يُذكر أن ملتقى الاستثمار بالجوف “استثمر بالجوف” يأتي ترجمة لحرص القطاع على إيجاد منصات التقاء مع المستثمرين لعرض فرص ترفع من جودة الحياة في المدن السعودية.