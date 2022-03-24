يُعد سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ولعب دورًا بارزًا في تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022.

السعودية إلى كأس العالم 2022

وتلعب السعودية ضد الصين على ملعب الشارقة الرياضي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية، ولكنه ضمن التأهل إلى المونديال رسميًا بعد فوز اليابان على أستراليا.

ويستهدف منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مواصلة التألق في مشواره بالتصفيات الآسيوية، أملًا في التأهل لكأس العالم 2022 كمتصدر، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

سالم الدوسري يصنع الفارق

ولعب سالم الدوسري دورًا فارقًا على الصعيد الهجومي في معظم مواجهات الأخضر بالتصفيات الآسيوية الحالية، ليكون النجم الأبرز في الموسمين الأخيرين سواء مع فريقه الهلال أو المنتخب الوطني.

وشارك سالم الدوسري مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 11 مباراة حتى الآن ضمن التصفيات الآسيوية بمعدل 990 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 6 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الأخضر بالتساوي مع صالح الشهري.

ويملك سالم الدوسري أسرع هدف في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما نجح في هز شباك منتخب اليمن الأول لكرة القدم عقب مرور 4 دقائق فقط، في المباراة التي حسمها الأخضر بثلاثية دون رد.

وكان سالم الدوسري قد شارك في 3 مباريات مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، أمام أصحاب الأرض، أوروغواي ومصر، وتمكن من تسجيل هدف.