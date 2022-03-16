رفـع وزيـر المـوارد البشريـة والتنميــة الاجتماعيــة رئيـس مجلـس شؤون الأسرة المهنـدس أحمـد بن سليمان الراجحي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسـبة صـدور قـرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة.

تعزيز جودة الحياة:

وقـال المهندس الراجحي بهـذه المناسبة: “إن هذه الموافقة تأتي امتدادا لما تحظى به منظومة الأسرة من دعم واهتمام كبيرين من حكومتنـا الرشـيدة، التـي سـخرت الإمكانات كافـة في سبيل تمكين الأسرة، وتعزيــز جــودة الحيــاة لكل أفرادها، إيمانا بدورها الفاعل والحيوي في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها وطننا الغالي على الأصعدة” كافـة.

برنامج ومبادرات:

وأكد معاليه أن هذه الخطوة المباركة من شأنها أن تسهم -بمشيئة الله – مــن خـلال العديد مــن البرامج والمبادرات التكاملية الممكنة للأسرة مـع الجهـات ذات العلاقة بها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمرأة والطفل وكبار السن ومواكبة رؤية المملكة الطموحة 2030.