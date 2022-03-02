قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شهر رمضان يقع بين أطول وأقصر شهور السنة “إحساسًا” وهما شهرا شعبان وشوال.

يا الله :

ما أمدانا نودع #رمضان الماضي

وهذانا نبي نستقبله

وشهر شعبان سيمر كلمح البصر

ولهذا العامه يسمونه الشهر القَصيّر

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 2, 2022

شعبان أقصر شهور السنة:

وأضاف الزعاق أن العامة يسمون شهر شعبان بـ”الشهر القصير” لأننا نكون مشتاقين للسلام على رمضان، فيما يسمون شهر شوال بـ”الطويل” لأننا نفارق شهر رمضان المحبوب في قلوبنا.

وتابع: “دوران الأرض حول نفسها يعبر عن اليوم، ودوران القمر حول الأرض يعبر عن الشهر، ودوران الأرض حول الشمس يعبر عن السنة، وهذا الدوران يسمى بالوقت والزمن، ويتم بغاية في الدقة، والعرب يسمونه “السنن” وهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل”.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أن إحساس البشر بمرور الوقت والزمن يختلف على حسب الشعور والحالة، فالحزين والمريض والمسجون يحس ببطء الوقت، والسعيد يحس بمرور الوقت بسرعة.

بداية عقرب الدسم:

وفي وقت سابق أكد الزعاق، أن يوم الجمعة المقبل موعد انتشار وتمايز النباتات في فصل الربيع، مشيرًا إلى أنه سيشهد إقبالًا من المواشي وتحمل الشحم على ظهورها ولهذا سميت بعقرب الدسم.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن العرب يستدلون على ذلك بمقارنة القمر الثريا في اليوم الخامس من الشهر الهجري، ولذلك قالوا: (قران خامس ربيع طامس).

وأشار إلى أن شهر مارس الجاري من الشهور الانتقالية، حيث تنتقل الأجواء خلاله من الشتاء البارد إلى الصيف الحار، وفيه تتقلب الأجواء ونعيش الفصول الأربعة بيوم واحد، وهو ما يسمى بياع الخبل عباته.

وتابع أنه في شهر مارس يبدأ تغلّب النهار على الليل في الطول، وتنكمش المؤثرات الشتوية، وتتمدد البوادر الصيفية.