قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الربيع ينقسم إلى قسمين، ربيع عام وربيع خاص، مشيرًا إلى أن الربيع العام هو الذي يعم كل المناطق في سنة واحدة وهذا لا يتكرر إلا كل 22 سنة مرة واحدة، كما حدث عام 1976، و1998، وعام 2020.

الزعاق يقسم فصل الربيع

وأضاف الزعاق أن الربيع الخاص هو الربيع الذي يكون في منطقة دون ثانية، وهذا لا يتكرر على المنطقة الواحدة إلا 3 مرات كل 12 سنة تقريبًا، فإذا ربعت هذه المنطقة تجذب المنطقة الثانية، والعامة يقولون “يا ويل نجم الربيع تهامة”.

وأوضح أن البلدان العربية بلدان صحراوية وتحتوي بين دفتيها على أهم الصحاري عالميًا، صحراء الربع الخالي والصحراء الكبرى، وأمطارها ذات شحاحة وموسمية، أي أمطار صيفية وأمطار شتوية.

وتابع خبير الأرصاد الجوية أن الأصل في البلدان الخليجية الإشماس، وندرة الأمطار، وإذا أمطرت السماء فتكون قادمة من هضبة البحيرات في جنوب إفريقيا ومن بحر العرب، وهذه هي الأمطار الشتوية.

أما الأمطار الصيفية فتكون محلية التشكّل بسبب التسعير الذاتي الناتج من حرارة شمسه وسواد غيمه.

غرة رمضان السبت

وفي وقت سابق توقع الزعاق، أن تكون غرة شهر رمضان السبت القادم، على أن يكون عيد الفطر 2 مايو المقبل فلكيًّا.

وقال الزعاق خلال تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدة رمضان ستكون 30 يومًا أي أنه يبدأ يوم السبت المقبل وينتهي يوم الأحد الثاني من مايو، ويوافق يوم عيد الفطر يوم اثنين.

وتابع أن نور القمر يختفي تدريجيًّا باقترابه من شعاع الشمس وحين يكون بعد الشمس والقمر صفرًا يحدث الاقتران ويولد الهلال.

وأردف الزعاق: ولادة الهلال تنقسم إلى قسمين، واحدة منها ولادة مشاهدة كسوف الشمس، وولادة خفية وهي الاقتران، والشمس والقمر حينما يكونان على خط طول سماوي واحد فذلك هو الاقتران، وحينما تكون الشمس على خط طول وعرض سماوين فذلك هو الكسوف.

وختم بقوله: إن سرعة القمر الظاهرية تفوق سرعة الشمس بكثير فيحاول أن يدرك الشمس طوال شهر شعبان وسيدركها تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة من صباح يوم الجمعة المقبل وفي ذلك اليوم سيمكث 10 دقائق مساء.