حسم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الجدل المثار بشأن اقتراب الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول بـ الزمالك، من الانضمام لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تألق أبو جبل اللافت جعل النصر يفكر فيه

وكان حارس نادي الزمالك تألق بصورة لافتة للأنظار مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، وساهم في وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية أمام السنغال.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات نقلها برنامج ” المنتصف” على قناة الإخبارية: ” كما قلت مسبقًا الأندية السعودية لديها ما يكفي من المال للتعاقد مع أي لاعب، أرجو منهم ترك لاعبي فريقي لأنني بحاجة إليهم”.

وأضاف مرتضى منصور: ” أتمنى أن يتم ترك لاعبينا لأننا نعرف كيف نقدرهم ماليًا، والقيمة التسويقية لـ أبو جبل زادت بتواجده في الزمالك”.

أخطاء كارثية في مباراة فيوتشر

وبوقت سابق، تسببت أخطاء الحارس محمد أبو جبل في مباراة فيوتشر الأربعاء الماضي بـ الدوري المصري، في قلق جماهير النصر.

ولم يظهر حارس مرمى الزمالك بالمستوى المنتظر منه في مباراة فيوتشر، حيث سكن مرماه هدفان وأخطأ في أكثر من كرة، لكن لحسن حظه فقد فاز الزمالك في المباراة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين.

وبسبب الأداء المهزوز للحارس المصري أبو جبل، فقد طلب جمهور النصر من إدارة مسلي آل معمر عبر “تويتر” الانسحاب من الصفقة معتبرين أن تألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده كان مجرد استثناء وليس أمرًا يدفع النصر للتعاقد معه.