أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة فايز السبيعي عن منصبه كمدير للفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

استقالة فايز السبيعي:

ووافقت إدارة نادي الاتفاق على طلب فايز السبيعي؛ والذي تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وأعربت عن جزيل شكرها وتقديرها لكل ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت عن إنهاء عقد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بالتراضي بين الطرفين، وكلفت مدرب فريق فئة الشباب، أحمد الحنفوش بقيادة الفريق الأول مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

مباراة الاتفاق والأهلي:

على الجانب الآخر، يستعد الاتفاق لمواجهة الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الدهناء المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.