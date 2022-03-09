أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يجسد عناية القيادة الرشيدة بمقاصد الشريعة الإسلامية ومآلاتها ودرئها للمضار والمفاسد ويجمع بين الأصالة والمعاصرة.

أصالة ومعاصرة:

وقال الشيخ السديس: إن النظام جمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء، وراعى أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة في مواكبة للمستجدات العصرية.

وأكد أن دولتنا المباركة وقيادتها الميامين، تستمد من مقاصد الشريعة الإسلامية الأنظمة والقوانين التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن، وتواكب مستجدات الواقع، وإن هذا القرار يؤكد حرصهم- حفظهم الله- على كل ما يخدم المصلحة العامة والخاصة وفق تعاليم ديننا الحنيف.

نقلة نوعية:

وشدد الشيخ السديس على أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية، تتماشى مع جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة واستقرار الأسرة التي هي أساس المجتمع.

ورفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم، سائلًا الله- العلي القدير- جل شأنه أن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالصحة والعافية، وأن يديمهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.