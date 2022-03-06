انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الفريق السماوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

مانشستر سيتي ضد يونايتد:

وبدأ ديربي مانشستر بشكل سريع، ونجح كيفين دي بروين في هز الشباك يونايتد بعد مرور 5 دقائق بتسديدة قوية، بعد تلقيه عرضية أرضية من سيلفا، لينتفض الشياطين الحمر، ومرر برونو فرنانديز الكرة لفريد، إلا أن الحارس إديرسون أبعدها.

وسدد دي بروين كرة قوية عند الدقيقة 17، ولكن دي خيا تصدى لها، ونجح جادون سانشو في تسجيل التعادل أمام مانشستر سيتي عند الدقيقة 22 من هجمة مرتدة سريعة، من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعدما تلاعب فودين بليندلوف وسدد الكرة، إلا أن دي خيا تألق وأبعدها، ليتابعها دي بروين ويهز الشباك، وكاد سانشو أن يسجل التعادل عند الدقيقة 41، ولكن مرت الكرة بعيدًا، لينتهي الشوط الأول من الديربي بتقدم السماوي بنتيجة 2/ 1.

رياض محرز يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد رياض محرز كرة قوية عند الدقيقة 57، إلا أنها مرت أعلى العارضة، ونفذ دي بروين كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 62، وتصدى لها دي خيا.

وسجل رياض محرز هدف فريقه الثالث عند الدقيقة 68، بتسديدة على الطائر من عرضية للاعب دي بروين من ركلة ركنية، قبل أن يضيف المهاجم الجزائري الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 93، لينتهي الديربي بفوز السماوي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس.