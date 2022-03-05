حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، فوزًا عريضًا على نادي الباطن برباعية دون رد في الجولة الـ23 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والباطن:

وكان الليث أنهى الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بنتيجة 2/ 0.

وسجل تركي العمار هدفًا جميلًا لـ الليث في الدقيقة الثانية بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف عبدالعزيز العلاوي لاعب الباطن بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.

وفي الشوط الثاني، واصل الليث إمتاعه وإقناعه فنيًّا، ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي باولينيو في الدقيقة الـ66، ثم عزز الأرجنتيني بانيجا من تقدم الليث محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة الثمانين من ركلة جزاء.

الليث يقتنص الوصافة: