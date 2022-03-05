حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، فوزًا عريضًا على نادي الباطن برباعية دون رد في الجولة الـ23 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أهداف المباراة | #الشباب 4 – 0 #الباطن#الشباب_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/3kc643p4U1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 5, 2022
ملخص مباراة الشباب والباطن:
وكان الليث أنهى الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بنتيجة 2/ 0.
وسجل تركي العمار هدفًا جميلًا لـ الليث في الدقيقة الثانية بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف عبدالعزيز العلاوي لاعب الباطن بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.
اترك تعليقاً