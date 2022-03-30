تألق الحارس المرمى محمد الشناوي بشكل لافت في تصفيات كأس العالم 2022، ليقود التشكيل المثالي رغم خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

محمد الشناوي يتألق

ولعبت مصر ضد السنغال بالأمس في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف، قبل أن يخطف بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

ولعب الشناوي دورًا بارزًا في وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث اهتزت شباكه بخطأ دفاعي عند الدقيقة الثالثة، ولكنه تألق بعد ذلك وأنقذ العديد من الفرص المؤكدة، ليحصل على أعلى تقييم في المنتخبين.

التشكيل المثالي بجولة الإياب في تصفيات كأس العالم 2022

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيل المثالي لإياب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل المثالي في إياب التصفيات الإفريقية، كالتالي؛ في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع، الكاميروني مايكل نغادو نغادجوي، السنغالي بابي أبو سيسيه، بوبكر كيكي كوياتيه.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، المالي ديادي ساماسيكو، الجزائري رياض محرز، الثنائي المغربي عز الدين أوناحي وطارق تيسودالي، وثنائي منتخب السنغال، إدريسا جانا جاي وساديو ماني، بجانب الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.