علق المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الصرامي يعلق على قرارات لجنة الانضباط:

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لماذا عاقبت الانضباط حمدالله في لقطة غير مشاهدة؟.. وتجاهلت معاقبة سالم الدوسري في لقطته مع أنسيلمو.!”.

وتابع الصرامي حديثه قائلًا: “لجنة الحكام اعترفت بأن الحكم الأجنبي كان لازمًا عليه إشهار البطاقة الحمراء لسالم، وطالما فات على حكم اللقاء عدم معاقبة سالم، كان من الواجب من الانضباط معاقبته؟”.

وكان سالم الدوسري قد تدخل بشكل عنيف على رأس أنسيلمو دي مورايس خلال ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة، في لقطة أثارت حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيقاف حمدالله:

وأعلنت لجنة الانضباط، مساء اليوم الاثنين، عن إيقاف عبدالرزاق حمدالله ولاعب فريق ضمك، الجزائري فاروق شافعي لمباراة واحدة في جميع المواجهات الرسمية، بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين الأخيرة.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي ضمك تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بطلب من فاروق شافعي، حيث شدد على أن حمدالله اعتدى لفظيًّا عليه في النفق المؤدي لغرفة الملاعب، موضحًا أن المراقب كان قريبًا من الواقعة.