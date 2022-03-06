أثار سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر، الجدل حول إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله واحتمالية غيابه عن كلاسيكو الهلال والاتحاد بعد غد الثلاثاء.

إصابات متعددة لـ حمدالله

وقال الصرامي اليوم ” الأحد” عبر حسابه في “تويتر” : ” إصابة اللاعب المغربي وبسببها يغيب عن لقاء الهلال مختلف عليها، قالوا بأنها في العضلة الضامة، ثم قالوا بأنها أسفل البطن، ثم قالوا إجهاد بعضلة السابق، لقاء ضمك كان المهاجم المغربي هو النجم الأول ولم نشاهده يسقط إلا مرة واحدة”.

وأضاف الصرامي: “حمدالله اصطدم بمدافع ضمك وأكمل المباراة بكامل عافيته”.

وذكرت قناة “الإخبارية” أن اللاعب المغربي تعرض لفحوصات طبية، وذلك على إثر إصابته إصابة عضلية في مباراة ضمك الأخيرة في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري المحترفين.

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