أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استضافة الإمارات كبلد محايد لمباراتي الصين ضد السعودية، وسوريا أمام العراق.

الإمارات تستضيف مباريات الصين وسوريا

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، استضافة الإمارات للمباريات المقبلة لكل من الصين وسوريا، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تلتقي الصين مع السعودية يوم 24 مارس ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك على استاد الشارقة، في حين تواجه سوريا منتخب العراق يوم 29 من الشهر ذاته على استاد راشد في دبي، في إطار مواجهات المجموعة الأولى.

السعودية تتصدر المجموعة

وقبل مواجهات الجولة التاسعة، ينفرد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب العماني برصيد 8 نقاط، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتتذيل فيتنام ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.