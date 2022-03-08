يحتفل العالم هذا اليوم 8 مارس 2022، بمناسبة اليوم لعالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#اليوم_العالمي_للمراه” مثمنين تضحياتها وصبرها ومشاركتها في نهضة الحياة وبناء المستقبل وحفظ الأوطان.

استوصوا بالنساء خيرًا

وقال رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف “يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرًا .. وورد في الأثر :

ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم.

وقالت د.سمية الناصر “سكون الأنوثة.. وقيادتها للتغيير الهادئ، وتحملها العالي لضبابية الرؤية، يجعلها المؤثر الرئيسي في التغيير التاريخي الذي نمر به حالياً.”.

وأضافت “كل شعور كل فكرة كل طاقة تقدمينها الآن مهمة للأرض.. فشكرا لك أيتها المرأة.

المرأة كالغصن الرطب

وغردت أفنان الصقعبي بقولها “المرأة سلاح بقوتها، بمرونتها، بتحملها، المرأة خلدت التاريخ منذُ أزمنة عديدة، المرأة لم تكن يوماً نصف شيء، المرأة هي كل شيء.. يوم سعيد لكل امرأة على هذا الكوكب”.

وقال مشعل الشاطري “المرأة كالغصن الرطب، تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة، حفظ الله أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا”.

كلهن في الأمام

وغردت نوف بقولها “لما سُئل غازي القصيبي خلف كل عظيم امرأة فمن وراءك؟ رد قائلًا: إذا أردتم الحقيقة كلهن في الأمام ونحن نركض خلفهن .. كل عامٍ وكيدكن عظيمُ..”.

وغرد ريكاردو كرم بقوله “أجمل النساء هي التي تكون في حضورك أنثى وفي غيابك رجل”.

وغردت هديل الحمام بقولها “لو أن العالم في كفّة وأمي في الكفّة الأخرى لاخترت أمي”، كما نشرت صورة وثقت من خلالها تضحيات الأمهات في كل زمان ومكان.