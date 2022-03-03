أعلنت وزارة العدل، إضافة تحسينات جديدة على خدمة الموثق، تُمكّن المستفيدين من اختيار أكثر من خدمة بطلب واحد.

وأوضحت الوزارة أن التحسينات الجديدة شملت توحيد تجربة المستخدم للموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لنظامي Android و IOS؛ مما يتيح تسجيل دخول المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني، وإمكانية طلب الموثقين والموثقات للاستفادة من الخدمات التوثيقية.

توثيق المعاملات في وقت أقل:

وستسهم هذه الخطوة في توثيق العديد من المعاملات بوقت أقل للمستفيدين والموثقين ضمن حرص الوزارة على تطوير وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل خدمة الموثق.

وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث تقدم العديد من الخدمات التوثيقية ومنها إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى توثيق الإقرارات المالية، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

رابط الخدمات:

ويمكن طلب خدمات التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني هنا أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي Android و IOS.

يذكر أن خدمة الموثّق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، ويتم تشغيلها من شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.