بدأت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية والأمريكية والسنغافورية التمرين اليوم على بيئة الحرب الإلكترونية، بجانب قوات أرضية مشاركة من عدة دول بتمرين العلم الأحمر 2022، في ولاية نيفادا الأمريكية.

بدأت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية #السعودية والأميركية و السنغافورية التمرين اليوم على بيئة الحرب الإلكترونية، بجانب قوات أرضية مشاركة من عدة دول بتمرين العلم الأحمر 2022 @H_alsufayan pic.twitter.com/IPw5AXOlI0

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 15, 2022

يذكر أن مناورات العلم الأحمر، هو تمرين تدريبي جوي قتالي متقدم تستضيفه قاعدة نيلز الجوية في نيفادا. ويُعقد تمرين العلم الأحمر – ألاسكا في قاعد إلسون الجوية في ألاسكا، ويخلف هذا التمرين سلسلة تمارين كوب ثاندر السابق في غرب المحيط الهادئ وألاسكا. ومنذ 1975.

تمرين العلم الأحمر 2022

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بجانب أطقم من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية وجيش الولايات المتحدة وعدد من القوات الجوية لدول حلف شمال الأطلسي والدول الحليفة في واحد من تمارين العلم الأحمر المتعددة التي تقام على مدار العام، ويدوم كل منها أسبوعين.

تمارين حرب واقعية

تحت رعاية مركز حرب القوات الجوية الأمريكية في نيلز، يقيم السرب 414 تمرين قتالي التابع للجناح 57 تمارين العلم الأحمر في 4 أو 6 دورات على مدار العام، وهي تمارين حرب واقعية جدًا.

وتهدف إلى تدريب الطيارين وأعضاء الأطقم الجوية الآخرين من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي والدول الحليف على مواقف القتال الجوي الحقيقية.

ويتضمن هذا استخدام عتاد العدو والذخيرة الحية في تمارين القصف بالقرب من ميدان نيفادا للاختبار والتدريب.