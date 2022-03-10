اطلع الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، على الخدمات والحلول التقنية لشركة الاتصالات السعودية خلال زيارته لمعرض الدفاع العالمي.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر “تويتر”: “سعدنا بزيارة معالي الفريق سليمان اليحيى مدير عام مديرية الجوازات للتعرّف على حلولنا التقنية لخدمة القطاعات العسكرية”.

سعدنا بزيارة معالي الفريق سليمان اليحيى مدير عام مديرية الجوازات @AljawazatKSA للتعرّف على حلولنا التقنية لخدمة القطاعات العسكرية#معرض_الدفاع_العالمي pic.twitter.com/Fpcf9GrxQw — stc business (@stcbusiness_ksa) March 9, 2022

انطلاق معرض الدفاع العالمي:

يذكر أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، انطلقت الأحد الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي استقطبت قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، ويشارك فيه 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة.

وفود رفيعة المستوى:

واستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.