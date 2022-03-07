يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة سلسلة انتصاراته، وتجاوز عقبة الاتحاد.

الهلال يسعى للانفراد برقم مميز:

ويُعد الزعيم الأكثر فوزًا على الاتحاد في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، برصيد 11 فوزًا بالتساوي مع فريقي النصر والأهلي.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في الكلاسيكو المرتقب، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للفوز على الاتحاد في تاريخ البطولة، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الزعيم بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، ولكنه خاض 20 لقاء.