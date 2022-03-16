يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أداءً دفاعيًا مميزًا على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء يتفوق على الهلال

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، الأكثر خروجًا بشباك نظيفة، على ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، برصيد 9 مباريات، وكان آخرها مواجهة الباطن.

ونجح الفريق البرتقالي، في كسر رقم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، بعدما خرج بشباك نظيفة خلال 8 مباريات في ملعبه.

الفريق البرتقالي ضيفًا على النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفيحاء، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي المركز الثامن برصيد 30 نقطة.