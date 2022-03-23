قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن تعمد صدم دورية أمنية واستدعت آخر وثق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن تعمد صدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها والهرب من الموقع في محافظة القريات. وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، أنه تم استدعاء مواطن آخر وثق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة إلى النيابة:

ولفت المتحدث إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.