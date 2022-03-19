أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على شخص بمحافظة جدة لعرضه وترويجه (497) جرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

الإحالة إلى النيابة العامة:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة جدة، لعرضه وترويجه (497) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.